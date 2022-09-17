Москва, 17 сентября 2022, 13:36 — REGNUM Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»
«В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — отмечается в сообщении.
Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме.