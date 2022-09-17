Красноярский край, 30 апреля, 2003, 14:29 — ИА Регнум. Одной из важных задач на май для ЗФ ГМК "Норильский никель" является подготовка к предстоящему паводку. Об этом сегодня заявил журналистам начальник производственного управления Заполярного филиала компании Богдан Кужель. По его словам, подготовка к пропуску паводковых вод уже началась. Территория и причалы порта освобождаются от последних грузов. Начат вывод кранов из зоны подтопления. На сегодняшний день выведено 10 кранов, из около 40, которые предстоит вывести. В последнюю очередь будут выведены краны "Либхерр", которые предварительно осуществят загрузку последних двух судов 20-25 мая продукцией компании. Перед закрытием зимней навигации в Дудинском морском порту предстоит принять еще 3 судна.