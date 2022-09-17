Ватикан, 17 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Станислав Стремидловский продолжает идти по следу Ватикана и Запада. На этот раз предметом его исследования в статье «Папа Франциск отказал Западу в моральном превосходстве» стало заявление папы о «декадентском Западе».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Итак, папа Римский побывал в Казахстане на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Там он озвучил два тезиса — весьма неудобных для Запада.

«Во-первых, он уточнил позицию Святого престола по поводу поставок оружия киевскому режиму. Он назвал это решение «политическим», которое «может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в соответствии с условиями морали». Но также оно «может быть аморальным, если делается с намерением спровоцировать новую войну, продать оружие или выбросить то оружие, которое больше не нужно».

Во-вторых, «дал нелицеприятную оценку современному Западу». «Это правда, что Запад в целом не находится сейчас на самом высоком уровне образцовости, — сказал Франциск. — Это совсем не ребенок во время первого причастия. Запад выбрал неверный путь; мы думаем, например, о социальной несправедливости, которая есть среди нас».

Что это, собственно, означает? А то, что западное общество, решившие монополизировать моральные ценности после начала СВО на территории б. УССР, несколько поспешило в своих устремлениях. И папа Франциск это озвучил.