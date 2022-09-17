Москва, , 13:32 — REGNUM С начала спецоперации уничтожено 293 самолета и 155 вертолетов ВСУ. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

За сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в также уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

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