17 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:09 — REGNUM Президент Турции Эрдоган прибыл в Самарканд в качестве особого гостя для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению президента России Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Турция впервые участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества на уровне президентов с 2012 года, когда она получила статус партнера по диалогу ШОС. В рамках заседаний саммита 16 сентября Эрдоган провел двусторонние встречи с лидерами, в том числе с президентом России Путиным. В ходе саммита президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью и заявил: «Мы готовы к сотрудничеству во всех областях».

ШОС Минобороны РФ

В турецких социальных сетях последовали различные комментарии об интересе Турции к ШОС. В то время как одни комментаторы рассматривали этот визит как развитие и новые возможности для страны, другие интерпретировали это как разрыв с Западом, смену курса и личный выбор Эрдогана.

Журналист Гёкхун Гёчмен публикует следующие комментарии:

@GokhunGocmen: «Почему важен саммит лидеров ШОС? Лидеры, имеющие отношение к этому региону, впервые встречаются после операции России на [территории бывш. УССР], энергетического и зернового кризисов, ухода США из Афганистана, событий в Казахстане и провокации Пелоси в отношении Тайваня. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии Covid-19 выехал из страны».

@GokhunGocmen: «Си и Путин встречаются впервые после объявленного ими в феврале «Большого евразийского партнерства» «без границ и запретов». Решается вопрос о членстве Ирана в ШОС, в которую входят четыре из девяти ядерных держав мира».

@GokhunGocmen: «Чего ожидает Турция от ШОС? Турция, у которой были ожесточенные конфликты с Западом в период, когда центр силы сместился в Азию и набрала обороты многополярность, хочет показать, что ее нельзя изолировать. Президент Эрдоган может сыграть роль плеймейкера в энергетическом и зерновом кризисе».

Заседание Совета глав государств — членов ШОС

@GokhunGocmen: «К списку следует также добавить и атаки Армении на Азербайджан… С другой стороны, в Турции приближаются выборы. В повестку дня президента Эрдогана также входят скидки на тарифы электроэнергии и коммерческие инвестиции. Очень важно было провести двусторонние переговоры».

Экономист Хюсейин Эр отвечает на этот комментарий, задавая несколько вопросов:

@HuseyinER02: «Может ли ШОС стать для Турции альтернативой ЕС или НАТО? Есть ли хоть одна демократическая страна, которая является членом этой организации? Есть ли среди них хоть одна страна, которая ценит людей без какой-либо дискриминации? Мы не можем быть частью авторитарных, тоталитарных, антидемократических режимов. Почему существует постоянная миграция с Востока на Запад? Почему все просят убежища на Западе?».

Ибрахим Огуз публикует следующий комментарий:

@Aynibrahim34: «Нам был необходим саммит Шанхайской организации сотрудничества. На самом деле Восток тепло к нам относится. Пока весь мир с восхищением смотрит на нашего президента за его вклад, почему этого не видит наш собственный народ?!!!».

Окан Эртюрк публикует комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@okanerturk1912: «Президент Эрдоган провел исторически значимые встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде».

Малик Эждер публикует следующий комментарий:

@malikejder47: «Эрдоган встретился с лидерами в Самарканде. В Самарканде, куда Эрдоган отправился для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), он встретился и пообщался с Путиным, Раиси, Алиевым, Рахмоном и Лукашенко в комплексе «Вечный город». Вновь стало понятно, насколько важна Турция».

Эксперт по российско-турецким отношениям Керим Хас публикует следующие комментарии:

@Kerim_HAS: «Начались переговоры Эрдогана с Путиным. Путин отметил, что продавцы в России получили положительные сигналы относительно транспортировки российской зерновой продукции через Турцию. Это буквально означает, что Эрдоган получит свою «комиссию» ;) Он также сообщил, что 25% российского газа будет оплачиваться в рублях».

@Kerim_HAS: «Многое происходило на саммите ШОС впервые. Лидеры в прямом эфире выступают с речами. В саммите принимают участие не только государства-члены, но и страны-наблюдатели, партнеры по диалогу, как, например, Турция, и гости. Эрдоган не сказал ничего экстраординарного. На этот раз на саммите как будто не было его сына Билала Эрдогана ;)».

Мехмет Ырмак Серт публикует следующий комментарий:

@sertirmak: «По мнению турецких евразийцев, если НАТО является большой угрозой для России, то почему умер Варшавский договор? Допустим, что это было связано с конъюнктурой того времени… Так почему же он не возродился? Почему когда 5-6 государств создали Шанхайскую организацию сотрудничества, они не побежали со всех ног, чтобы вступить в членство этой организации? Вы только посмотрите на тех, кто хочет стать ее членом, они полны внутренних проблем…».