Новосибирск, 17 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Праздничный фейерверк в честь 85-летия Новосибирской области отменён властями региона из-за его неуместности на фоне специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного правительства в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Что касается фейерверка, все-таки салют это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет», — приводит пресс-служба слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

При этом Травников уточнил, что мероприятия, приуроченные к 85-летию региона, будут проведены, как способствуют сплочению жителей области, однако фейерверк на фоне проведения спецоперации — это «неуместно».

Отметим, ранее главы ряда российских регионов приняли решения отказаться от масштабных празднеств и фейерверков в них из-за напряженной ситуации в зоне боевых действий в ходе спецоперации ВС РФ.