Москва, , 13:25 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России за сутки уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки поражены пять пунктов управления ВСУ

Читайте развитие сюжета: 25 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» уничтожены у Херсона и Новой Каховки