Москва, , 13:24 — REGNUM 17 сентября в Москве на «Стадионе имени Эдуарда Стрельцова» футбольный клуб «Торпедо» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Александр Богданов.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Егор Бабурин, Илья Кутепов, Стефан Сапич, Игорь Смольников, Артем Самсонов, Давид Караев, Дамьен Ле Таллек, Ходжимат Эркинов, Игор Савич, Михаил Каймаков, Игорь Лебеденко.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Бахтиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Игорь Дивеев, Мойзес, Саша Зделар, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Виктор Мендес, Федор Чалов.