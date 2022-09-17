Москва, 17 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Пискуновка, Новоукраинка и Артёмовск ДНР, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», — отмечается в сообщении.

Также сосредоточенными огневыми ударами ВС России по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад ВСУ в ДНР уничтожено более 230 боевиков.