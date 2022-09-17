Калининград, 17 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Российское автосборочное предприятие «Автотор» запустит производство автомобилей в рамках новых проектов с иностранными партнёрами в 2022 году. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе прямой трансляции на своей странице в социальной «Вконтакте».

DamiRRR Конвейер на автозаводе

Алиханов сообщил, что сейчас завод работает на остатках комплектующих от прежних поставщиков. Руководство предприятия ведёт работу по привлечению новых партнёров.

«Есть надежда до конца года вывести на производство новые модели новых брендов… До конца года планируется запуск новых проектов с перспективой по выпуску порядка 50-70 тыс. автомобилей в 2023 году», — добавил губернатор.

Предприятие «Автотор» основано в Калининграде в 1996 году. На мощностях завода собирались легковые автомобили брендов BMW, KIA, Hyundai и Ford. Весной 2022 года производство ряда моделей было остановлено из-за ухода некоторых иностранных автопроизводителей с российского рынка и проблем с поставками комплектующих.