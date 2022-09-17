* запрещённая в России организация

Москва, 17 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Высокоточными ударами ВКС РФ по пунктам временной дислокации подразделения нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в Харьковской области уничтожено более 50 националистов. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

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«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате высокоточных ударов потери ВСУ в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными.