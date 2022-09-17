Москва, 17 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Советский и российский режиссёр, сценарист, кинопродюсер и педагог, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Игорь Масленников, который в том числе снял серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Об этом 17 сентября сообщили в Союзе кинематографистов России.

Цитата из кф Шерлок Холмс и доктор Ватсон. реж Игорь Масленников. 1979. СССР Это же элементарно, Ватсон!

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — приводит слова представителя Союза кинематографистов ТАСС.

Также он уточнил, что похоронами режиссёра займётся Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, в котором проживал покойный.

Отметим, Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Сормовском районе Нижнего Новгорода и затем семья переехала в город Колпино под Ленинградом. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Помимо серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня» снял такие фильмы, как «Гонщики» (1972), «Под каменным небом» (1974), «Ярославна, королева Франции» (1974), «Пиковая дама» (1982), «Филипп Траум» (1989) и др.