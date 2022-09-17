Москва, 17 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Херсонской области ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами уничтожено более 120 боевиков ВСУ. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ

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«В районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 7 танков и 13 боевых машин пехоты», — отмечается в сообщении.