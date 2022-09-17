Москва, , 13:02 — REGNUM Законопроект, расширяющий перечень орфанных заболеваний для обеспечения лекарствами на федеральном уровне, внесло в Госдуму заксобрание (Народный Хурал) Калмыкии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается осуществить передачу полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих двумя редкими (орфанными) заболеваниями: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) Минздраву.

Объем расчетных дополнительных ассигнований из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами лиц с заболеваниями идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса) и пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) составит 10,1 млрд рублей, подсчитали парламентарии.

Для Республики Калмыкия объем высвобождаемых средств составит 71 млн рублей, которые будут направлены на улучшение оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения для льготных категорий граждан, указали авторы инициативы.

Федеральный бюджет финансирует закупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу высокозатратных нозологий. В такой список входят 14 заболеваний: гемофилия, рассеянный склероз, болезнь Гоше, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, злокачественные новообразования кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей, а также гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI), апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов (II, VII, X) Стюарта-Прауэра.

Средства еще по 17 заболеваниями выделяются из региональных бюджетов.

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