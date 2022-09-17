Москва, 17 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий перечень орфанных заболеваний для обеспечения лекарствами на федеральном уровне, внесло в Госдуму заксобрание (Народный Хурал) Калмыкии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается осуществить передачу полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих двумя редкими (орфанными) заболеваниями: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) Минздраву.

Объем расчетных дополнительных ассигнований из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами лиц с заболеваниями идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса) и пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) составит 10,1 млрд рублей, подсчитали парламентарии.

Для Республики Калмыкия объем высвобождаемых средств составит 71 млн рублей, которые будут направлены на улучшение оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения для льготных категорий граждан, указали авторы инициативы.

Федеральный бюджет финансирует закупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу высокозатратных нозологий. В такой список входят 14 заболеваний: гемофилия, рассеянный склероз, болезнь Гоше, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, злокачественные новообразования кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей, а также гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI), апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов (II, VII, X) Стюарта-Прауэра.

Средства еще по 17 заболеваниями выделяются из региональных бюджетов.

Читайте также:Путин поручил представить предложения о лекарствах для тяжелобольных детей