Москва, , 12:59 — REGNUM Оказываемая Вашингтоном военная помощь нацистскому киевскому режиму является крайне выгодной для военного-промышленного комплекса (ВПК) США. Об этом 17 сентября рассказал режиссёр, актёр, сценарист и общественный деятель Никита Михалков в очередном выпуске своей программы «БесогонТВ».

Никита Михалков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это несказанно выгодно военно-промышленному комплексу США. Это величайшая афера! Вот (президент США Джо) Байден заявляет, что выделяется крупнейший пакет в помощь [Киеву] в три млрд долларов. Огромные деньги!

А вот как выделяется? Это три млрд долларов, которые останутся в Америке, но которые лягут тяжелейшим ярмом на [б. УССР], загоняя ее не просто в долговую яму, а в долговую пропасть. В результате на три млрд изготавливается оружие, за которое потом [Киев] будет расплачиваться, и которое будет убивать нас.

Ну Америка в шоколаде! Мечта! Чужими руками воевать с Россией, находясь в стороне, да еще зарабатывая, давая в долг деньги, которые тратятся у себя дома. Снимаю шляпу! И все вместе это называется «защита демократии».

Иосиф) Сталин, вот что он сказал: «Я всегда думал, что демократия — это власть народа. Но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа». Никита Михалков Раньше нас это понял товарищ (глава правительства Советского Союза, вот что он сказал: «Я всегда думал, что демократия — это власть народа. Но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нулевую эффективность при их использовании на территории бывш. УССР показали противорадиолокационные ракеты HARM производства США, и их большая часть был сбита в воздухе.