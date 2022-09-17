Бишкек, , 12:57 — REGNUM Таджикские военные прекратили обстрел позиций пограничников Киргизии в Ошской области после проведенных между главами погранведомств переговоров. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.

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Директор пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбек Шаршеев и командующий пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили складывающуюся обстановку на киргизско-таджикском участке госграницы в Чон-Алайском районе Ошской области.

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121.

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