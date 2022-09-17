17 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили голосование в ООН, результаты которого позволили главарю киевского неонацистского режима выступить с предзаписанным обращением на 77-й сессии Генассамблеи.

Артур Савин, , 14:07 — REGNUM Решение Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) разрешить главарю киевского неонацистского режима Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то что в этом году предполагается только очное участие всех делегатов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди членов и наблюдателей ООН было проведено голосование, в результате которого лишь семь держав, включая Россию, Кубу, Белоруссию, Эритрею, КНДР, Никарагуа и Сирию, выступили против выступления Зеленского, ещё 19 государств воздержалось, а остальные 75 стран поддержали это предложение. Теперь выходит, что в ходе общих прений на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН будет проиграно заранее записанное обращение главаря киевского неонацистского режима.

«Зеленскому иначе просто не выступить. А так хотя бы можно будет записать видео, когда не обкумаренный», — отметил Геннадий К.

Многие пользователи уверены, что Зеленский может выступить только с предзаписанной речью, потому что в живую он выдаст свою предрасположенность к наркотическим веществам.

«Конечно, записанное видео смонтируют так, чтобы Зеленский производил впечатление трезвого необдолбанного человека», — написала Наталья П.

Некоторые комментаторы отмечают, что для Зеленского сделали исключение по просьбе его кураторов из Вашингтона. Граждане уверены, что речь для нацистского руководителя сочинят также в США.

«Клоун Зеля опять плакаться будет и просить милостыню у своих хозяев из США», — пишет Илья П.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вашингтон уже ему речь накрапал, майку зелёную постирал, осталось выучить текст и на камеру глазами не рыскать, да нос не теребить. Делов-то у Зели», — написала Таня А.

«Ну что же, в ГА ООН тоже люди сидят, хотят клоуна послушать. Пусть проскулит своё обращение, это ничего не изменит. Всё равно США и Табаки его сольют», — уверен Бардин А.

Часть людей полагает, что ООН уже буквально работает в интересах США, предоставляя госдеповским марионеткам право нарушать любые правила.

«Никому нельзя, а этому наркоше можно? Мозгов нет понять, что он скоро сядет на голову всему миру?» — спрашивает Надежда К.

«Ему уже на официальном уровне разрешают нарушения. Что за приписки в законах? Я не понимаю. Они должны быть неизменны и едины для всех стран, а так получается, что есть исключительные», — подметил Яков Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что голосования, подобные тому, которое позволило Зеленскому выступить со своей речью в стенах ООН, свидетельствуют о том, что Организации Объединённых Наций требуется серьёзная реформа.

«Какой смысл в этом голосовании? Устав ООН гласит, что право голоса имеют только те, кто являются полноправными членами Генассамблеи. Зачем этот цирк шапито?» — задаётся вопросом Семён Л.

«А что насчет вето? Россия же имеет право наложить? Опять пятая колонна в ООН?» — спрашивает Pavel S.

«Пора уже перенести штаб ООН в другую страну. Америка себя дискредитировала. Генассамблея себя дискредитировала. Нужно пересобрать эту организацию», — считает Рая А.

Напомним, 16 сентября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Генеральная ассамблея ООН разрешила главарю киевского неонацистского режима Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то что в этом году предполагается только очное участие всех делегатов.