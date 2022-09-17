Чита, 17 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае с круглым юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Веру Шеломенцеву. 17 сентября ей исполнилось 100 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Забайкальского края Ветеран Великой Отечественной войны Вера Шеломенцева

В 1942 году её призвали в армию, девушка охраняла восточные рубежи Советского Союза. 10-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО Забайкальского фронта, где она несла службу, дислоцировалась на территории края.

«Здесь, на востоке, в любой момент могла вспыхнуть война с Японией. В накалённой обстановке все годы войны расчеты ПВО несли круглосуточное боевое дежурство, готовые в любой момент отразить налёт японской авиации», — рассказала вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Домой девушка вернулась в конце 1945 года, уже после победы над Японией. В послевоенное время за заслуги перед Отечеством Вера Шеломенцева была неоднократно отмечена наградами.