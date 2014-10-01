Донецк, 17 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; ️12:30 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов.