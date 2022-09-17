Киев, , 12:46 — REGNUM В игрушечных супермаркетах на территории бывш. УССР появились игрушечные «орки в прозрачном пакете», выполненные в виде импровизированных костей российских военных. Видеозапись одной из покупательниц в этих магазинах, снявшей такого рода «игрушки», обнародовал 16 сентября заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В … магазинах [на территории бывш. УССР] продают игрушки в виде импровизированных костей российских военных», — написал он в своём сообщении.

Также замминистра информации ДНР назвал насаждаемый киевским нацистским режимом национализм неизлечимой болезнью.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября представитель киевского нацистского режима Алексей Арестович написал, что жителям б. УССР, которые добровольно получили российский паспорт и активно поддерживают РФ, угрожает головная ответственность.