17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что он согласится транспортировать аммиак из России по территории б. УССР в обмен на пленных ВСУ.

Оксана Переможенко, , 13:02 — REGNUM Владимир Зеленский заявил, что согласится транспортировать аммиак из России по территории б. УССР в обмен на пленных ВСУ.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных», — сказал он, добавив, что это же он предложил ООН.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения были впечатлены тем, что Зеленский по сути предложил менять аммиак на людей. Были и те, кто задался вопросом, а захотят ли пленные возвращаться на территорию б. УССР.

«СБУ не привлекло ещё Зеленского за дискредитацию ВСУ? Это ж надо, приравнять азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мочевине», — отреагировала Елена.

«Нам-то это зачем? Это им нужны пленные и аммиак», — пишет Sergio Y.

«Какая мерзость. Людей меняют как скот…» — добавил один из участников обсуждения.

«А что ждать от [Зеленского]? Он всё продал. Даже родину», — написала Юлия.

«То есть и пленных нациков им, и оплату за экспорт. Сало в шоколаде. Какие наглые гаденыши», — не выдержал О. М.

«Сено к корове не ходит. Кому нужен российский товар — сами приползут…» — добавил Fraud.

«Ну а что? Сначала азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели менять заложников мирных на жратву. Теперь их меняют на транзит аммиака. Высокие отношения», — смеется Olga.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

«А кому аммиак понадобился? Зачем нам сейчас снабжать тварей, которые против нас воюют?» — не понимает Евгения Л.

«А наших пленных всех вернуть не хотят? А мирное население, которое сидит у них в СБУ, вернуть всех не хотят?» — задалась вопросом Zhanna.

«Людей на деньги меняет! Вот мразь!» — не выдержал Алексей.

«Не факт, что после получения пленных согласится на экспорт. Я такого не говорил, скажет», — отметил М. Т.

«Пленных никто толком и не держит — они сами не хотят возвращаться!» — отреагировал DD.

«Военнопленных надо менять на военнопленных», — подчеркнул 50 890.

«А пленных спросили, хотят они возвращаться? Для них возвращение — это отправка на новый этап могилизации», — написал nakom.

«Аммиак нужен для производства в основном удобрений и частично в других производствах. Если Зеля ставит вопрос так, то Европу ждёт скудная урожайность, сокращение животноводства, подорожание питания, остановка некоторых предприятий. Впрочем наплевать, что их там ждёт», — пишет Х. Х.

«Кто-то в Европе остался без аммиака», — смеется Phoenix.

«А он спросил своих военных, что у нас в плену, хотят ли они за него умирать? Как известно, никто не хочет даже обмена!» — отреагировала Ирина.

«Ну пусть в ЕС об этом с покупателями аммиака и договаривается. Там будут рады его таким предложениям», — подытожил один из участников обсуждения.