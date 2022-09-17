Кызыл, , 12:40 — REGNUM В Туве перед судом предстанет местная жительница по обвинению в контрабанде наркотических средств в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд succo

По данным следствия, ранее фигурантка заказала из Бельгии два спрея для лица и тела с экстрактом наркосодержащего растения, а также упаковку чая, в котором также содержалось наркотическое вещество.

«За совершение указанного деяния уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», — отметили в надзорном ведомстве.

Материалы уголовного дела направлены в Кызылский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, тувинские правоохранители только в первом квартале 2022 года из незаконного оборота изъяли более 30 кг наркотиков. Выявлено более 20 фактов перевозки запрещённых веществ.

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