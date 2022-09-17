Афины , 17 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Греческие власти направят нацистскому киевскому режиму 40 старых советских боевых машин пехоты БМП-1 и вместо них получат от Германии такое же количество современных немецких БМП Marder. Об этом 16 сентября сообщило министерство национальной обороны Греции.

Василий Иванов ИА REGNUM БМП-1 в армии Чехии

Уточняется, что такая поставка будет проведена по соглашению между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также греческим министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом и министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Также указывается, что 40 БМП-1 производства СССР будут переданы в качестве поддержки Киеву, а вместо них Греция получит от Германии столько же БМП Marder.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что киевский режим в ближайшее время ожидает продолжения очень тяжелых боёв.