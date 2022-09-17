Донецк, , 12:28 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:12 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм. 12:20 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 20 минут ВСУ трижды обстреляли Ворошиловский район Донецка.

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