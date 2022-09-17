Иркутск, 17 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Предприятия лесного комплекса в Иркутской области за шесть месяцев 2022 года перечислили в региональный бюджет 7,2 млрд рублей. Это на 73,9% больше первого полугодия прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.

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Ещё 2,6 млрд рублей заплатили компании за использование лесов, что на 118% больше аналогичного периода 2021 года. 2 млрд из них ушли в федеральный бюджет, остальные 630 млн остались в области.

При этом объём заготовки древесины остался на уровне прошлого года — около 14 млн кубометров леса. Санкции недружественных стран на эксперте сказались не сильно, поскольку основные внешнеторговые партнёры иркутских предприятий находятся в Азии.

«В целях поддержки предприятий лесной отрасли Правительством Иркутской области проводится работа по поиску новых зарубежных рынков сбыта, а также расширению потребления продукции лесной отрасли на внутреннем рынке», — отметили в правительстве.

Добавим, что всего в регионе насчитывается почти 1,4 тыс. предприятий лесопромышленного комплекса. В отрасли занято около 33 тыс. человек.

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