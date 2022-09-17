Белград, 17 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет. Об этом 17 сентября заявил президент страны Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность. Надежным — потому что заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии», — отметил он.

«Будем развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности», — подчеркнул он.