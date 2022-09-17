Москва, , 12:21 — REGNUM Лауреатами премии «Ясная Поляна» в 2022 году стали Дмитрий Данилов, Юй Хуа, Юлия Дрейзис и Игорь Золотусский. Об этом сообщается на сайте премии.

Дмитрий Данилов © Екатерина Богданова

Церемония вручения литературной премии прошла 16 сентября на Новой сцене Большого театра в Москве. Победителем в главной номинации премии — «Современная русская проза» — стал Дмитрий Данилов за книгу «Саша, привет». На победу в этой номинации претендовали 150 книг, в лонг-лист вошли 37 работ.

Юй Хуа удостоен премии в номинации «Иностранная литература» за роман «Братья». Юлия Дрейзис получила премию за перевод этого романа на русский язык. Игорь Золотусский награждён премией за общий вклад в развитие отечественной литературы и критики.

Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается ежегодно с 2003 года. Общий призовой фонд премии составляет 6,7 млн рублей.

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