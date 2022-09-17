Кош-Агачский район, Алтай, 17 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай потребовалось вмешательство прокуратуры для предоставления законного жилья трём сиротам. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Vsemetri.com Форма прокурора

Нарушения были выявлены в Кош-Агачском районе в ходе проверки по обращению самих сирот. Как выяснилось, заявители состояли в списке людей, подлежащих обеспечению жильём. Однако по достижении 18 лет квартиры они так и не получили.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Кош-Агачского района предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения.

«Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время решения суда исполнены, трем жителям региона предоставлены квартиры», — добавили в прокуратуре.