Донецк, , 12:14 — REGNUM За 20 минут ВСУ трижды обстреляли Ворошиловский район Донецка. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:38 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм; ️11:49 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 12:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку.

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