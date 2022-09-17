Лондон, 17 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Британская актриса Фиби Дайневор («Бриджертоны») исполнит главную роль в фильме «Наследство». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из видеоинтервью Фиби Дайневор

Предстоящая лента расскажет о героине, оказавшейся в криминальном мире после возвращения в её жизнь отца. Постановкой проекта займётся Нил Бергер («Дивергент»), а одним из сценаристов выступит Олен Штейнхауэр («Берлинская резидентура»). Дата выхода «Наследства» в настоящий момент неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Warner Bros. запустила производство сиквела «Константина» с Киану Ривзом. Режиссёром фильма выступит Фрэнсис Лоуренс, ответственный за первую часть.