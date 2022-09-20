20 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Александр Погожев, , 16:35 — REGNUM Донецк. Трудно сейчас вспомнить, какая была погода 14 сентября. Здесь на это не обращаешь внимание. Но в этот день было грустно и одиноко. Настроение ухудшалось от печальных новостей с фронта, от бесконечных обстрелов в городе и гибели ни в чём не повинных людей. Я вышел на улицу и побрёл по городу, чтобы оценить обстановку и купить продукты. Возле одного из домов я встретил волонтёра, с которым уже общался около месяца назад, в день обстрела Ворошиловского района центра Донецка. Денис меня доброжелательно поприветствовал. Слово за слово, и завязалась беседа.

Денис Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказалось, что он с соратниками обитает в подвале этого дома. Днём они занимаются волонтёрской деятельностью, помогают в госпитале, развозят гуманитарную помощь нуждающимся. Денис пригласил меня в «бункер» продолжить разговор за кружкой чая. В помещении, куда мы зашли, были ещё ребята и молодые девушки. Ребятам от 19 лет. Спят они на деревянных поддонах, в помещении сухо, соблюдается порядок, насколько это возможно в данных условиях.

Ребята спят на деревянных поддонах Александр Погожев © ИА REGNUM

В подвале дома, где разместилась интербригада Александр Погожев © ИА REGNUM

Женя Александр Погожев © ИА REGNUM

В подвале дома, где разместилась интербригада Александр Погожев © ИА REGNUM

Там же был Михаил, он из движения интернациональной бригады, парень рассказал о себе и о своей деятельности.

Миша координатор Александр Погожев © ИА REGNUM

Михаил состоит в партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, деятельность интербригады была восстановлена с начала СВО. В 2014 году организация успешно продемонстрировала свою продуктивность. Они помогали перенаправлять людей на фронт, снаряжали их всем необходимым.

Рисунок Насти Александр Погожев © ИА REGNUM Добровольцы-интербригадовцы с разных частей России. Сентябрь 2022 года Александр Погожев © ИА REGNUM

В общей сложности они помогли в этом вопросе более чем 2 тысячам человек. В настоящее время интербригада помогает снабжению бойцов, которые служат, к примеру, в батальоне «Пятнашка». Также ребята совершают гуманитарные выезды в освобождённые населённые пункты.

Эмблема интербригады Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы узнаём, что нужно людям, исходя из нужд собираем гуманитарный пакет. В основном это продукты, бытовая химия, лекарства», — говорит Михаил.

Миша координатор Александр Погожев © ИА REGNUM

В Донецк ребята приезжают на месяц, потом меняются, чтобы отдохнуть дома и решить домашние хлопоты.

«Ротация у нас как на позициях. Потому что от долгого нахождения пропадает страх. Этого мы не допускаем», — говорит Михаил.

В подвале дома, где разместилась интербригада Александр Погожев © ИА REGNUM

Средства для оказания помощи собираются на краудфандинге (краудфандинг — способ коллективного финансирования проекта путём сбора денег, чаще всего через Интернет, — прим. ред.), также сборы проходят в социальных сетях.

Паша, блогер, 60 млн подписчиков. Занёс ребятам витамины и лекарства Александр Погожев © ИА REGNUM

Михаил приехал недавно, чтобы сменить Юрия Староверова, другого координатора движения. Юрий в мае приехал, одним из первых. В Донецке Юрий находится почти два месяца и сейчас передаёт все дела Михаилу.

«На самом деле наша деятельность сопряжена с огромным объёмом проблем, которые мы успешно решаем. Это и логистика, и закупка в России, налаживание личных контактов со всеми. Наша деятельность — военно-гуманитарная. По-хорошему, это разные направления, и одновременно их тянуть тяжело», — говорит Юрий

В подвале дома, где разместилась интербригада Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас ребята думают над расширением, но всё зависит от ресурсов, которые пока что достаточно скромные.

«Я двоих уже схоронил за смену. Волонтёры. У нас — Земфира Сулейманова, она моя землячка из Нижнего Новгорода, я её очень хорошо знал, и Саша Додонов, он недавно погиб, доброволец из Пскова», — с грустью в глазах говорит Юрий.

Ему пришлось участвовать в организации похорон, доставлять тело на родину, общаться с родителями.

«Такова наша миссия, и мы будем до Победы помогать Родине вернуть Донбасс», — уверенно говорит Юрий

В подвале дома, где разместилась интербригада Александр Погожев © ИА REGNUM

Так незаметно пролетело время. Я узнал, что ребята с утра 15 сентября планируют ехать в Тошковку, чтобы отвезти гуманитарный груз жителям населённого пункта.

Ребята согласились взять меня с собой, и на следующий день в 7:00 утра мы выехали на двух машинах. С нами ехали три девушки, Денис, Михаил и его тёзка.

Интербригада направляется в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

Интербригада направляется в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

Интербригада направляется в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

У молодого Михаила из-за первой поездки в Донбасс возникли проблемы с обучением — ему пришлось переводиться в другое учебное заведение.

«Меня невзлюбила куратор группы из-за того, что на втором курсе я начал плохо учиться и реже посещать занятия. Но экзамены я сдал», — рассказывает Миша. Приехать в Донбасс он захотел с самого начала СВО, но получилось только в мае.

Миша младший Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я уехал, никого не предупредил. К моему соседу вызвали «эшников» («эшник» — уважительное обозначение людей из «Центра Э», ведущих борьбу с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях, — прим. ред.), потому что воспитатель общежития подумала, что я еду воевать за укропов. У нас был один такой недавно. В этот же момент один журналист написал обо мне статью, что я уехал волонтёром в ДНР, и написал такие строки, которые не понравились руководству техникума.

Он написал, что руководство техникума было в курсе и полностью меня поддерживало. А я ведь никого не уведомлял. Им не понравилось, что за них кто-то что-то решает, и по официальной причине меня решили отчислить за это», — рассказывает Миша.

Парню пришлось переводиться в Рыбинское учебное заведение. Там сейчас все уведомлены, где Миша находится и чем занимается, и проблем с техникумом у него нет.

Миша координатор Александр Погожев © ИА REGNUM

Координатор Михаил в Донбасс уже приезжал в 2019 году. Он приехал служить в Народной милиции ДНР, воевать. Устроился в девятый полк через знакомого.

В то время Михаил служил на мариупольском направлении, в районе Новоазовска и Безымённого, и провёл там 2 месяца. Однажды к нему приехала девушка — режиссёр из Москвы, которая снимала фильм о Донбассе для дипломной работы. Когда Михаил был в увольнении она сняла с ним небольшой материал.

Миша координатор Александр Погожев © ИА REGNUM

Через какое-то время, 1 сентября, в Безымённом она снимала разрушенную школу. Военной комендатуре это не понравилось, и её задержали. «В Министерстве госбезопасности (МГБ) ей пришлось провести четыре дня, а так как выяснилось, что мы знакомы, я тоже оказался в МГБ — на 15 дней», — вспоминает Михаил. В результате его депортировали обратно на большую землю, в Россию. Михаил зла не затаил и при первой же возможности, когда понял, что может быть полезен, вернулся.

Интербригада направляется в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

Интербригада направляется в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

В день нашей поездки была дождливая погода и дорога была размыта дождём.

Интербригада направляется в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

Из-за дефицита бензина мы не смогли заправиться в Донецке и ехали в надежде, что по пути встретится заправка с топливом. Чем дальше мы ехали, тем меньше оставалось надежд, что мы заправим автомобили.

Интербригада направляется в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

Удача нам улыбнулась, и в Стаханове мы увидели заправку, на которой была большая очередь из автомобилей. Заправившись до полного бака и прихватив бензина впрок, мы отправились дальше.

АЗС на пути в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

Заправка на пути в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

Заправка на пути в Тошковку Александр Погожев © ИА REGNUM

В Тошковке местные жители очень обрадовались приезду ребят. Людей здесь осталось очень мало, большинство из них разъехалось — кто в Россию, кто на другие освобождённые территории б. УССР.

У развалов жилого дома, пострадавшего от фосфорного боеприпаса натовского образца Александр Погожев © ИА REGNUM

Тошковка Александр Погожев © ИА REGNUM

Житель Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Интербригадовцы в Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Корм для животных Александр Погожев © ИА REGNUM

Денис у разрушенного дома в Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Михаил у одного из домов, пострадавших в ходе боёв Александр Погожев © ИА REGNUM

Кошки в поисках пищи Александр Погожев © ИА REGNUM Кошки в поисках пищи Александр Погожев © ИА REGNUM

Денис осматривает обломки Александр Погожев © ИА REGNUM

Девушки раздали медикаменты, парни — наборы из бытовой химии. Пообщавшись с местными жителями и узнав их нужды, мы отправились обратно в Донецк. Уже в Макеевке одна из машин сломалась, и нашему экипажу пришлось взять её на прицеп. Дальше доехали без приключений, с чувством выполненного долга.

Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача медикаментов жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Житель Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача медикаментов жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача медикаментов жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Общение с местными жителями Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрелов ВСУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Интербригадовцы в Тошковке Александр Погожев © ИА REGNUM