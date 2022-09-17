Москва, , 11:58 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев уверен, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

Хабиб Нурмагомедов Цитата из видео «Что такое ММА»

«Уверен, что он скучает по этой работе. Потому что у него целая команда. И он ведет ее, тренирует. И он скучает. Внутри заложен этот аппетит. Его не остановить. Рано или поздно он проснется. Он же имеет все, но все равно хочет выступать, стремится к этому. Мне кажется, внутри ему голос говорит: «Попробуй». Он же тренируется, у него есть желание. Ведь он для чего-то все это делает», — передает слова Мирзаева Sport24.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 г., победив Джастина Гэтжи (США).