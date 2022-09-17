Киев, , 11:48 — REGNUM Зеленский удалил из своего поста в Telegram фотографию, на которой его охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

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Пост Зеленского, опубликованный в Telegram 14 сентября, успел набрать 1,2 млн просмотров. Из публикации пропала фотография, на которой за спиной Зеленского стоит военный ВСУ с эмблемой нацистской дивизии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.