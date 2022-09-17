Москва, 17 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В ядерной доктрине России прописаны все условия применения нашей страной этого вида оружия. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности применения ядерного оружия на территории б. УССР.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Читайте доктрину. Там все написано», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин рассказал о попытках проведения терактов в нашей стране и в том числе — на ядерных объектах, подчеркнув, что эта ситуация под контролем.

Также российский лидер уточнил, что Москва пока сдержанно реагирует на теракты и удары по инфраструктуре со стороны киевских боевиков и напомнил, что ранее российские военные нанесли пару чувствительных ударов, назвав их «предупреждающими» и предупредив, что при продолжении подобных действий Киевом эти удары станут серьёзнее.