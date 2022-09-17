Лондон, , 11:43 — REGNUM Студия Warner Bros. объявила о начале работы над сиквелом фильма «Константин» с Киану Ривзом в главной роли. Об этом пишет издание Deadline.

Киану Ривз в роли Джона Уика 3 Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США

По данным источника, съёмки картины будут проходить в Лондоне (Великобритания), однако другие детали пока что не раскрываются. Режиссёром проекта выступит Фрэнсис Лоуренс, ответственный за первую часть «Константина».

Напомним, оригинальная лента «Константин» вышла в 2005 году. Фильм рассказывал о Джоне Константине, обладающем даром видения потустороннего мира.

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