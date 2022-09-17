Донецк, 17 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️11:00 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️11:11 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️11:20 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ выпустили 241 боеприпас по районам 11 населенных пунктов ДНР.