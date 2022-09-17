Берлин, 17 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС в августе 2022 года выросли на 4,4% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Rainerhaufe Завод Volkswagen в Дрездене. Германия

В августе в странах ЕС зарегистрировано 650 тыс. новых автомобилей. Рост показали все ключевые рынки региона, лидерами по темпам роста стали Италия (+9,9%), Испания (+9,1%), Франция (+3,8%) и Германия (+3,0%).

Лучшие результаты продаж среди производителей показали Volkswagen, Toyota и BMW. В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли Mercedes-Benz и Audi.

Автомобильный рынок в ЕС возобновил рост после продолжительного спада, продолжавшегося 13 месяцев. За восемь месяцев 2022 года общие объёмы продаж новых легковых автомобилей в регионе составили 6 млн шт. Этот показатель на 11,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.