Москва, 17 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 4216 пациентов с COVID-19, также было выявлено 58 305 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять20 382 344.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 107 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 385 944.

При этом уточняется, что на данный момент в стране19 344 838 человек вылечились от нового заболевания, 49 962 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 4178 новых пациентов с COVID-19.