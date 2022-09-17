Чита, 17 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В столице Забайкальского края Чите 17 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители Центрального, Железнодорожного и Ингодинского районов города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

(сс) LxAndrew Площадь Ленина. Чита

На месте в настоящее время работают аварийно-восстановительные бригады. Как пояснили в министерстве ЖКХ региона, в микрорайоне Северный проблема кроется на станции.

«В управляющую компанию и электросети информацию передали. Также аварийные отключения на Школе, 17, в Сосновом бору и на улице Батарейной. Работают аварийно-восстановительные бригады», — отметили в правительстве.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение в ближайшее время.