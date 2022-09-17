Белгород, , 11:27 — REGNUM ВСУ обстреливают село Красный Хутор. Об этом 17 сентября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей», — заявил он.

По его словам, бригада медиков выехала на место.

Накануне город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

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