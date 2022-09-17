Берлин, , 11:25 — REGNUM Из-за критики западных санкций и пророссийских высказываний депутата немецкого бундестага от фракции «Левых» Сары Вагенкнехт, партии германских левых угрожает раскол. Об этом 16 сентября сообщило издание Spiegel.

Сара Вагенкнехт DerHexer

«Вопрос уже не в том, распадутся ли они, а в том, насколько жёстко они это сделают. Когда-то они научили СДПГ бояться, теперь раскол «Левых» — лишь вопрос времени. Вагенкнехт находится в центре этого конфликта, без нее эскалации, наверное, не произошло бы, но конфликты старше и уходят глубже», — говорится в публикации издания, основанной на анализе внутрипартийной переписки, к которой у него оказался доступ.

При этом из указанной переписки вытекает, что после начала специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР германская партия «Левые» окончательно разделилась на два лагеря, которые были видны с момента её основания: «радикальных антимилитаристов» и «сторонников обороноспособного бундесвера».

««Левым» потребуется какое-то политическое чудо, чтобы выжить в их нынешнем виде», — также добавляется в материале.

Отметим, ранее Сара Вагенкнехт призвала к отмене антироссийских санкций и отставке главы министерства экономики ФРГ Роберта Хабека, после чего в партии начались споры, критика и призывы к исключению политика из состава этой политической силы со стороны её либерального крыла.