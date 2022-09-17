Донецк, 17 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ выпустили 241 боеприпас по районам 11 населенных пунктов ДНР. Об этом 17 сентября сообщает Народная милиция республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 241 единицу боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов республики», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за полчаса ВСУ трижды обстреляли Донецк.