Москва, , 11:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского дня бега «Кросс наций 2022» и отметил рост спроса на спортивные площадки и секции в обществе. Телеграмма опубликована 17 сентября на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отмечу, что опыт «Кросса наций», других массовых соревнований ярко свидетельствует о том, что здоровый образ жизни всё больше востребован в обществе, а спрос на спортивные стадионы, площадки, секции, популярность любительских состязаний и турниров растёт», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что «Кросс наций» стал одним из «по-настоящему «народных» спортивных мероприятий», объединяющих инициативных людей по всей стране.

Президент РФ пожелал участникам удачи в забегах, бодрости духа и незабываемых впечатлений.