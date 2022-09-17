Бишкек, , 11:14 — REGNUM В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на киргизо-таджикской границе. Об этом 17 сентября сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

ОДКБ

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«В секретариате ОДКБ вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14−16 сентября боестолкновения на кыргызско-таджикской границе с применением тяжелого вооружения, в результате чего есть погибшие… с обеих сторон, а также разрушения в гражданской инфраструктуре. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших людей, разделяем их боль и утрату», — отметил он.

В этой связи организация приветствует прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Таджикистана и Киргизии.

«Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос… Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы», — дополняется в сообщении.

В секретариате ОДКБ надеются, что перемирие будет долгосрочным и устойчивым.