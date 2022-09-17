Москва, 17 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Созданная на основе результатов эксперимента на Международной космической станции зубная паста для восстановления эмали прошла доклинические испытания, сообщил управляющий партнёр российской компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани агентству ТАСС.

Зубная паста

Хесуани рассказал, что также завершены эксперименты по старению, кристаллизации и поведению материала в зубной пасты. Далее совместно с производителями будет определена линейка продукции, в которой сможет применяться новая технология.

Этот период должен завершиться в октябре 2022 года. После этого начнутся клинические испытания конечных продуктов.

Эксперименты по кристаллизации разных керамических материалов, позволившие получить новые решения, проводились с помощью 3D-биопринтера. Эта установка была доставлена на орбитальную стацию в 2018 году.

Российские космонавты провели на МКС ряд экспериментов с 3D-биопринтером. В частности, на биопринтере был создан органный конструкт щитовидной железы мыши.