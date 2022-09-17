Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Назвала дата премьеры фильма «Супер Майк: Последний танец». Релиз назначен на 10 февраля 2023 г. Об этом 17 сентября передает Deadline.

Ченнинг Татум Кадр из интервью

Данная картина станет третьей частью франшизы, в которой главную роль играет Ченнинг Татум.

Изначально планировалось, что фильм выйдет сразу онлайн на стриминговом сервисе HBO Max. Теперь же фильм ожидает кинотеатральный прокат.

Помимо Татума в новой части франшизы к своим ролям вернутся Кэйтлин Джерард, Сальма Хайек, Гэвин Спокс.