Горно-Алтайск, 17 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано 65 алкогольных отравлений, 27 из которых завершились летальным исходом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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С января по август 2022 года произошло 85 случаев отравления алкоголем. В 47 случаях пострадавшие скончались. Таким образом, число случаев алкогольных отравлений снизилось в 1,3 раза, смертность — 1,7 раза.

Чаще всего причиной смерти становится передозировка этиловым спиртом — 20 случаев из 27. Кроме того, люди умирали от употребления суррогатов алкоголя, метилового спирта и так далее. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Горно-Алтайске.

«По половой принадлежности алкогольные отравления чаще регистрируются среди мужского населения, доля пострадавших мужского пола составила 78,5%, женского населения — 21,5%», — добавили в управлении.