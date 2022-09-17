Донецк, 17 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. За полчаса ВСУ трижды обстреляли Донецк. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:03 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️10:05 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️10:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удары по Горловке из РСЗО «Ураган».