Варшава, 17 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. О масштабной изоляции Москвы не может идти и речи, учитывая тот факт, что «половина человечества стоит на стороне России». Об этом заявил польский журналист Енджей Белецкий.

Минобороны РФ ШОС

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Он подчеркнул, что для Запада стали шоком встречи президента РФ на саммите ШОС в Самарканде.

«Половина человечества стоит на стороне России… Изолированный Западом Путин встречается с лидерами Китая, Индии, Турции и Ирана. В Самарканде он был успешен», — написал Белецкий в издании Rzeczpospolita.

Он добавил, что Иран уже успел стать полноценным участником саммита в Узбекистане, а также назвал действия РФ на территории б. УССР законной защитой геостратегических интересов, передает RT.

Вместе с этим «самым важным партнёром Путина по-прежнему остаётся Си Цзиньпин», добавил автор.